Об отключении света рязанцев будут предупреждать в общедомовых чатах

Рязанцев об отключении света и сроках восстановления подачи электричества будут предупреждать в общедомовых чатах. Вопрос об информировании жителей поднял губернатор Павел Малков после двухдневного отключения электричества на улице Островского на заседании регионального правительства. В министерстве ТЭК и ЖКХ пояснили, что причиной аварий стали механические повреждения сетей. Малков на это ответил, что если бы информацию доносили до жителей оперативно и подробно, уровень недовольства был бы значительно ниже.

На заседании обсудили проблему массовых отключений электроэнергии. Так, жители улицы Островского в Рязани оставались без света двое суток. В министерстве ТЭК и ЖКХ пояснили, что причиной аварий стали механические повреждения сетей. На устранение последствий потребовалось время — большинству абонентов подачу электроэнергии восстановили лишь поздно ночью.

«Мы все понимаем: инфраструктура перегружена, сети изношены. Но нужно рассказывать людям, где именно произошла авария и какие меры принимаются для её устранения. Об информировании говорим не в первый раз. Достаточно даже короткого сообщения на автоответчике — где авария, что делается, и люди видят, что они не брошены. Давайте эту работу выстраивать», — заявил глава региона.

На это губернатору ответили, что власти планируют наладить систему оповещения через общедомовые чаты.

Напомним, с начала мая на улице Островского свет отключали как минимум дважды: 1 мая и 21 мая.