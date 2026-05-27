Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
14°
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 71.67 0.12 27/05
ЦБ EUR 83.3 -2.15 27/05
Нал. USD 74.21 / 74.54 27/05 13:45
Нал. EUR 88.66 / 88.70 27/05 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
Вчера 10:53
547
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 2026 15:07
519
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 058
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 082
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Об отключении света рязанцев будут предупреждать в общедомовых чатах
Рязанцев об отключении света и сроках восстановления подачи электричества будут предупреждать в общедомовых чатах. Вопрос об информировании жителей поднял губернатор Павел Малков после двухдневного отключения электричества на улице Островского на заседании регионального правительства. В министерстве ТЭК и ЖКХ пояснили, что причиной аварий стали механические повреждения сетей. Малков на это ответил, что если бы информацию доносили до жителей оперативно и подробно, уровень недовольства был бы значительно ниже.

Рязанцев об отключении света и сроках восстановления подачи электричества будут предупреждать в общедомовых чатах. Вопрос об информировании жителей поднял губернатор Павел Малков после двухдневного отключения электричества на улице Островского на заседании регионального правительства.

На заседании обсудили проблему массовых отключений электроэнергии. Так, жители улицы Островского в Рязани оставались без света двое суток. В министерстве ТЭК и ЖКХ пояснили, что причиной аварий стали механические повреждения сетей. На устранение последствий потребовалось время — большинству абонентов подачу электроэнергии восстановили лишь поздно ночью.

Малков на это ответил, что если бы информацию доносили до жителей оперативно и подробно, уровень недовольства был бы значительно ниже.

«Мы все понимаем: инфраструктура перегружена, сети изношены. Но нужно рассказывать людям, где именно произошла авария и какие меры принимаются для её устранения. Об информировании говорим не в первый раз. Достаточно даже короткого сообщения на автоответчике — где авария, что делается, и люди видят, что они не брошены. Давайте эту работу выстраивать», — заявил глава региона.

На это губернатору ответили, что власти планируют наладить систему оповещения через общедомовые чаты.

Напомним, с начала мая на улице Островского свет отключали как минимум дважды: 1 мая и 21 мая.