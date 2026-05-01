В Рязани восстановили свет на трех улицах

Отмечается, что в 17:50 в результате повреждения кабельной линии 10кВ произошло отключение электроэнергии по улицам: Чкалова, Островского, Высоковольтная. В 19:27 электричество полностью восстановили.