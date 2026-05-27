Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
14°
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 71.67 0.12 27/05
ЦБ EUR 83.3 -2.15 27/05
Нал. USD 74.21 / 74.54 27/05 16:00
Нал. EUR 89.26 / 89.00 27/05 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
Вчера 10:53
569
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
529
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 077
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 093
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за массированной атаки ВСУ на Рязань
Лантратова рассказала, что обратилась в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ с призывом дать правовую и гуманитарную оценки атаке на Рязань и публично осудить удары по мирным людям. «Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать», — сказала Лантратова, добавив, что их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека. Напомним, массированная атака произошла 15 мая. Повреждено два дома, десятки рязанцев пострадали, пятеро погибли.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в структуры ООН и ОБСЕ из-за массированной атаки ВСУ на Рязань. Об этом она 27 мая сообщила ТАСС.

Лантратова рассказала, что обратилась в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ с призывом дать правовую и гуманитарную оценки атаке на Рязань и публично осудить удары по мирным людям.

«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать», — сказала Лантратова, добавив, что их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека.

Напомним, массированная атака произошла 15 мая. Повреждено два дома, десятки рязанцев пострадали. Пятеро погибли, в том числе восьмилетняя девочка.

Ранее стало известно, что более 200 человек получили выплаты после атаки на город.

Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.