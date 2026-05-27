Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за массированной атаки ВСУ на Рязань

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в структуры ООН и ОБСЕ из-за массированной атаки ВСУ на Рязань. Об этом она 27 мая сообщила ТАСС.

Лантратова рассказала, что обратилась в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ с призывом дать правовую и гуманитарную оценки атаке на Рязань и публично осудить удары по мирным людям.

«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать», — сказала Лантратова, добавив, что их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека.

Напомним, массированная атака произошла 15 мая. Повреждено два дома, десятки рязанцев пострадали. Пятеро погибли, в том числе восьмилетняя девочка.

Ранее стало известно, что более 200 человек получили выплаты после атаки на город.

