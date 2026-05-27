Более 200 рязанцев получили выплаты после массированной атаки БПЛА на город

Более 200 жителей Рязани, пострадавших в результате массированной атаки беспилотников 15 мая, уже получили единовременные выплаты на первоочередные нужды. Об этом сообщили на заседании облправительства 27 мая. Губернатор Павел Малков рассказал, что два подъезда одного из поврежденных домов восстановлению не подлежат. Во втором пострадавшем от налета дронов доме, расположенном на Касимовском шоссе, несущие конструкции не пострадали — там уже организованы ремонтные работы. По словам мэра Бориса Ясинского, в здании на улице Новоселов провели детальное обследование, на основе которого подготовят проектное решение. На Касимовском шоссе уже начали восстанавливать фасады, заказаны новые окна. Параллельно ведется работа с домами, где от ударной волны выбило стекла.

Министр труда и социальной защиты населения области Андрей Кричинский уточнил, что 27 мая начнется прием заявлений от семей погибших — первые выплаты им будут отправлены уже в ближайшее время. Компенсации за утраченное имущество также начнут перечислять на этой неделе. Власти стремятся выстроить процесс так, чтобы гражданам не приходилось многократно обращаться в органы власти.

Для тех, кто временно остался без жилья, работают пункты временного размещения, в основном люди размещены в Сосновом Бору.

Павел Малков поручил организовать поддержку пострадавших семей в режиме «одного окна», чтобы помощь была максимально оперативной и адресной.

«Мы должны помогать во всем каждой семье», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ночью 15 мая Рязань атаковали около 100 дронов. Повреждено два дома, десятки рязанцев пострадали, пятеро погибли. Среди погибших — восьмилетняя девочка.

Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим — от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. До 150 тысяч рублей положено тем, кто утратил имущество. Жильцам поврежденных квартир также оперативно компенсируют расходы на первоочередные нужды.

