Малков сообщил, что у поврежденного ВСУ дома в Рязани разберут 70 квартир

Губернатор Павел Малков сообщил, что строительная экспертиза завершена. По ее результатам, два подъезда многоквартирного дома, пострадавшего 15 мая, подлежат полному разбору — это около 70 квартир и нежилые помещения. Несущие конструкции здания повреждены. Второй дом, где осыпался фасад пяти этажей, планируют восстановить за одну-две недели.