Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение объявлено на территории региона из-за грозы и ветра, порывы которого могут достигнуть 12-17 м/с. Желтая погодная опасность будет действовать до 00:00 27 мая. Также в Рязанской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области. Об этом сообщил на сайте Гидрометцентра РФ.

Метеопредупреждение объявлено на территории региона из-за грозы и ветра, порывы которого могут достигнуть 12-17 м/с. Желтая погодная опасность будет действовать до 00:00 27 мая.

Также в Рязанской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

Ранее рязанцев предупредили о дожде с грозой и градом.