Рязанцев предупредили о дожде с грозой
Рязанцев предупредили о непогоде. Метеопредупреждение разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Согласно прогнозу, при грозе восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 26 мая.
