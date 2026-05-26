Рязанцев предупредили о дожде с грозой

Рязанцев предупредили о непогоде. Метеопредупреждение разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Согласно прогнозу, при грозе восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 26 мая.