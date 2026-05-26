В Рязани заметили полностью заросшую травой детскую площадку

В Рязани заметили полностью заросшую травой детскую площадку. Комментарий с жалобой опубликован в соцсетях. Речь о территории около первого корпуса дома № 22 в поселке Мехзавода. «Что происходит с детской площадкой? Она вся в непотребном виде. Трава не косится от слова совсем. Песочница — сплошной туалет для кошек и собак. Качели все сломаны. Страшно подойти с ребенком к такой площадке», — написала рязанка.

В ответ на жалобу представители управляющей организации заверили, что окос придомовой территории запланирован на 1 июня. Планируется также проверить детское оборудование. При необходимости управляющая организация выполнит ремонт.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поручил привести в порядок детские площадки во всех дворах. Жалобы на их содержание и обслуживание регулярно поступают от местных жителей.