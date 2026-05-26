В Рязани спасли пропавшую после атаки БПЛА собаку, она провела 10 дней без еды

В понедельник, 25 мая, АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева узнали о собаке, оставшейся в поврежденном доме после атаки БПЛА 15 мая. Об этом сообщили в соцсетях учреждений.

Родственники погибших хозяев обратились с просьбой найти и спасти животное, которое находилось без еды и воды в течение 10 дней.

Спасательная операция длилась несколько часов и осложнялась отсутствием прямого доступа к собаке. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение для проникновения в помещение через балкон. В результате собаку по кличке Аля удалось извлечь и передать родственникам. Ее отвезли в ветеринарную клинику для наблюдения.

Ранее в Рязани начали искать домашних животных, которые пропали после атаки БПЛА. По словам читательницы, помимо собаки Али, потерялась и кошка Ева.