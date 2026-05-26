В инспекции ОКН прокомментировали изменение границ зоны охраны усадьбы Есенина

18 мая на заседании облправительства приняли постановление, изменяющее зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой в 1895 году родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович» в селе Константиново Рыбновского района. Отмечается, что зоны сокращены до разумных границ, в пределах видимости, доступной человеку (вместо 13 населённых пунктов оставлен один — село Константиново) с въездной зоной в Константиново и раскрытием с высокого берега на пойму Оки. Этим же нормативным правовым актом упраздняются зоны охраны музея-заповедника С. А. Есенина, действовавшие с 2006 года.

В инспекции ОКН прокомментировали изменение границ зоны охраны усадьбы Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе.

18 мая на заседании облправительства приняли постановление, изменяющее зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой в 1895 году родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович» в селе Константиново Рыбновского района.

Отмечается, что зоны сокращены до разумных границ, в пределах видимости, доступной человеку (вместо 13 населённых пунктов оставлен один — село Константиново) с въездной зоной в Константиново и раскрытием с высокого берега на пойму Оки.

Этим же нормативным правовым актом упраздняются зоны охраны музея-заповедника С. А. Есенина, действовавшие с 2006 года.

«Этого решения многие годы ждали жители села Константиново и всех прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

В инспекции ОКН добавили, что принятое постановление будет действовать до 1 марта 2028 года, после чего утратит силу вместе с другими ПЗО, которые территориально расположены в границах достопримечательного места «Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина».

«В итоге останется один регламентирующий правовой акт федерального уровня, что исключит конкуренцию норм права и сопутствующие разночтения. Подходит к завершению и работа над корректировкой требований к градостроительным регламентам достопримечательного места, утверждённых приказом Минкультуры России», — заключили в инспекции.

Ранее губернатор Павел Малков заявил, что границы достопримечательного места «Есенинская Русь» приведены к разумному формату.