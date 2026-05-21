Губернатор Павел Малков: границы достопримечательного места «Есенинская Русь» приведены к разумному формату

Новые правила теперь будут касаться только охранной зоны усадьбы в селе Константиново. Строгие требования будут применять непосредственно к территориям, прилегающим к музею и историческому ландшафту. По словам Малкова, в процессе корректировка единого федерального регламента. После его утверждения ограничения для жителей 42 сел, входящих в границы «Есенинской Руси», будут дополнительно смягчены. Согласовать проект должны в 2026 году. Напомним, недавно в Рязанской области утвердили новые правила застройки в охранной зоне усадьбы Есенина.

Губернатор Павел Малков в рамках прямого эфира 21 мая ответил на вопросы рязанцев, касающиеся введенных ранее ограничений на территории достопримечательного места «Есенинская Русь». Он отметил, что жители населенных пунктов, входящих в границы достопримечательного места, неоднократно обращались с просьбой о смягчении действующих регламентов, которые мешают полноценно вести хозяйство и осложняют жизнь сельчан в целом.

Глава региона подчеркнул, что в этом направлении проведена большая работа по систематизации всех регламентов, подготовлена топоснова, и на этой неделе утвержден документ об изменении зон охраны объекта в Константинове.

«Границы приведены к разумному формату. Вместо тотальных ограничений для 13 населенных пунктов остается непосредственно территория, связанная с музеем и историческим ландшафтом. Одновременно прекращают действие старые региональные постановления 2006 и 2013 годов. Останется доделать единый федеральный регламент. Это позволит убрать противоречия и разночтения, — сказал губернатор. — Совместно с Минкультуры России завершаем работу по корректировке этого последнего регламента. Проект сейчас уже находится на согласовании. После этого будут действовать разумные нормы. Они позволят одновременно дать и людям нормально жить, и при этом сохранить культурное наследие. Регламент будет утвержден уже в этом году. Жители смогут сделать ремонт, построить пристройку. Но все в пределах разумного — никакой многоэтажной застройки, никакой застройки в исторических местах и местах видового раскрытия!».

