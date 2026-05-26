Тульский губернатор оценил рязанский калинник

Об этом РЗН. Инфо сообщил соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин. Кирилин рассказал, что на экономическом форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии», который проходит в Тульской области, его дочь Алина познакомила с десертом местного губернатора Дмитрия Миляева. Главе тульского региона рассказали историю создания блюда, тот оценил инициативу. «Дружбе тульского пряника с калинником — быть! Дальше — больше», — подчеркнул Дмитрий Кирилин.

Тульский губернатор оценил рязанский калинник. Об этом РЗН. Инфо сообщил соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

Кирилин рассказал, что на экономическом форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии», который проходит в Тульской области, его дочь Алина познакомила с десертом местного губернатора Дмитрия Миляева.

Главе тульского региона рассказали историю создания блюда, тот оценил инициативу.

«Дружбе тульского пряника с калинником — быть! Дальше — больше», — подчеркнул Дмитрий Кирилин.

Ранее кулинар сообщил о планах создать 100 вкусов для калинника в регионе. Кроме того, по его словам, популярность к традиционным кашам и грибам в Рязанской области возвращается.