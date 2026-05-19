В Рязанской области планируют создать 100 вкусов для местного калинника

Рязанский калинник имеет на данный момент шесть различных вкусов, но работа над новыми вариантами продолжается. Об этом рассказал соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин, передает ТКР. По словам Кирилина, популярность к традиционным кашам и грибам в регионе возвращается. Также он отметил, что интерес к русской кухне возрождается не только в Рязанской области.

Он заявил о планах создать целых 100 вкусов для калинника в регионе.

По словам Кирилина, популярность к традиционным кашам и грибам в регионе возвращается. Также он отметил, что интерес к русской кухне возрождается не только в Рязанской области, но и по всей стране, а калинник стал гастрономическим сувениром, который активно приобретают как местные жители, так и туристы.

«Все мировые деликатесы не заходят с первого раза. Вспомните свое первое знакомство с маслинами, выдержанными сырами, сыром с плесенью, хумусом и другими. Но это продукты, которые с нами потом всю жизнь идут и нам их хочется. И с калинником плюс-минус такая же история: сначала непонятно, надо закрепить, а потом уже хочется. Сейчас уже можно смело сказать, что калинник стал гастрономическим сувениром, потому что и гости города уезжают с калинником, и мы, когда куда-нибудь едем, везем с собой в том числе и калинник», — подчеркнул Кирилин.

Фото: ТКР.