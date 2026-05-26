Судебные приставы собрали вещи для семьи, пострадавшей при атаки БПЛА на Рязань

Судебные приставы Рязанской области оказали материальную помощь семье, пострадавшей от атаки беспилотников. В результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая пострадали несколько семей. Как выяснилось, в одной из таких подрастает 10-месячный малыш Петя, его мама ожидает рождения дочери. Отмечается, что после пожара в их квартире большинство вещей пришло в негодность. Сотрудники судебных приставов собрали необходимые вещи для детей, такие как коляска, кроватка и предметы гигиены, и передали их в социально-реабилитационный центр «Сосновый бор», где семья временно проживает.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, это произошло в преддверии Международного дня защиты детей.

Приставы пожелали семье здоровья и скорейшего возвращения домой.

Ранее в Рязанской области утвердили выплаты пострадавшим от налета дронов 15 мая.