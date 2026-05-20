В Рязанской области утвердили выплаты пострадавшим от налета дронов 15 мая

Размеры выплат установлены в зависимости от категории пострадавших. Семьям погибших полагается единовременное пособие в размере 1 миллиона 567 тысяч 500 рублей на каждого умершего — сумма делится поровну между супругом, детьми, родителями и иждивенцами. Гражданам, получившим вред здоровью, выплатят 627 тысяч рублей при вреде тяжкого или средней степени и 313 тысяч 500 рублей — при легком. Отдельно предусмотрена выплата в 156 тысяч 750 рублей для заложников, не получивших физических повреждений.

Правительство Рязанской области утвердило порядок компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате теракта 15 мая. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

При утрате имущества первой необходимости граждане могут получить 78 тысяч 375 рублей за частичный ущерб или 156 тысяч 750 рублей за полную утрату. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям положена фиксированная выплата в 300 тысяч рублей.

Заявления на выплаты по личным категориям (гибель, здоровье, заложники, имущество граждан) принимаются через Управление социальной защиты населения области или МФЦ — в бумажном виде или через Госуслуги. Выплаты для бизнеса оформляются напрямую в Министерстве экономического развития региона.

Для оформления потребуются паспорт, документы, подтверждающие родство или статус потерпевшего по уголовному делу, а при наличии — заключение медэкспертизы о степени вреда здоровью. Уполномоченные органы самостоятельно запрашивают часть сведений через систему межведомственного взаимодействия.

Напомним, в ночь на 15 мая Рязань атаковали около 100 беспилотников. Были повреждены два дома. В результате теракта погибли четыре человека, в том числе 7-летняя девочка. Больше 20 пострадали. Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.