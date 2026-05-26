Малков сообщил, сколько человек остаются в ПВР после атаки ВСУ на Рязань
Губернатор региона Павел Малков сообщил, сколько человек остаются в ПВР после атаки ВСУ на Рязань. Об этом он рассказал 26 мая в беседе с ТАСС.

По словам главы региона, сейчас в пунктах временного размещения находятся более 70 человек. Людей обеспечивают всем необходимым, добавил Малков.

Он отметил, что каждой семье, пострадавшей при атаке, заводится «паспорт». В нем указаны положенные выплаты, проблемные вопросы.

«Мы каждой проблемой занимаемся, в том числе помогаем списывать ипотечные кредиты в банках и решать другие вопросы. Поэтому никто не остается один на один со своей бедой», — сказал Малков.

Как подчеркнул губернатор, власти решают вопросы компенсации имущества с каждым жителем индивидуально.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Рязань 15 мая остаются в больнице.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.