Малков сообщил, сколько человек остаются в ПВР после атаки ВСУ на Рязань

По словам главы региона, сейчас в пунктах временного размещения находятся более 70 человек. Людей обеспечивают всем необходимым, добавил Малков. Он отметил, что каждой семье, пострадавшей при атаке, заводится «паспорт». В нем указаны положенные выплаты, проблемные вопросы. «Мы каждой проблемой занимаемся, в том числе помогаем списывать ипотечные кредиты в банках и решать другие вопросы. Поэтому никто не остается один на один со своей бедой», — сказал Малков. Как подчеркнул губернатор, власти решают вопросы компенсации имущества с каждым жителем индивидуально.

Губернатор региона Павел Малков сообщил, сколько человек остаются в ПВР после атаки ВСУ на Рязань. Об этом он рассказал 26 мая в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Рязань 15 мая остаются в больнице.

