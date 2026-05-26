Малков: два пострадавших при атаке ВСУ на Рязань 15 мая остаются в больнице

В результате атаки ВСУ на Рязань 15 мая продолжают лечение в больнице два пострадавших. Об этом рассказал губернатор Павел Малков, передает ТАСС. Ранее глава Рязанской области сообщил, что в ходе атаки повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Погибли пять человек, еще двенадцать получили ранения, среди которых есть дети. Губернатор отметил, что в настоящее время в больнице остаются только двое взрослых, их жизнь вне опасности, и в ближайшие дни они смогут вернуться домой для дальнейшей реабилитации.

Напомним, из ОДКБ выписали всех детей, пострадавших при атаке ВСУ на Рязань.