Из ОДКБ выписали всех детей, пострадавших при атаке ВСУ на Рязань

25 мая выписали последнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА. Мальчик проходил лечение в хирургическом отделении. Отмечается, что девочку из травматологии выписали на следующий день после происшествия. Двое детей поступили с отравлением угарным газом — они отправились домой на прошлой неделе. «Таким образом, благодаря слаженной работе наших медиков, все дети, поступившие на лечение после происшествия, находятся в удовлетворительном состоянии», — заключил Александр Пшенников.

Из ОДКБ выписали всех детей, пострадавших при атаке ВСУ на Рязань. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Напомним, после массированной атаки БПЛА на Рязанскую область 15 мая пострадали 28 человек. Четверо погибли, в том числе ребенок.

