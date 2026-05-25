Из ОДКБ выписали всех детей, пострадавших при атаке ВСУ на Рязань. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников.
25 мая выписали последнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА. Мальчик проходил лечение в хирургическом отделении.
Отмечается, что девочку из травматологии выписали на следующий день после происшествия. Двое детей поступили с отравлением угарным газом — они отправились домой на прошлой неделе.
«Таким образом, благодаря слаженной работе наших медиков, все дети, поступившие на лечение после происшествия, находятся в удовлетворительном состоянии», — заключил Александр Пшенников.
Напомним, после массированной атаки БПЛА на Рязанскую область 15 мая пострадали 28 человек. Четверо погибли, в том числе ребенок.
