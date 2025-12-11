ЦБ намерен в скором времени найти решение по вопросу работы карт Visa и Mastercard

Банк России ведет активные обсуждения с кредитными организациями о возможных ограничениях на использование международных карт Visa и Mastercard, сообщает. Глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина подчеркнула, что приоритет — сохранить доступ клиентов к средствам. Для карт национальной системы «Мир» решения уже приняты, а по международным картам обсуждения продолжаются. Регулятор намерен вскоре выработать оптимальное решение, чтобы обеспечить беспрепятственное пользование средствами россиянами.

Банк России продолжает активные обсуждения с кредитными организациями по поводу возможных ограничений на использование карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишет «Абзац».

Глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина отметила, что приоритетом является сохранение доступа клиентов к своим средствам.

По словам Бакиной, вопрос все еще находится в стадии обсуждения, и учитываются интересы банков, а также потенциальные неудобства для пользователей. В то же время для карт национальной платежной системы «Мир» уже приняты необходимые решения, согласованные с банками. Однако для международных карт требуется дополнительное обсуждение и проработка шагов.

Регулятор планирует в ближайшее время выработать оптимальное решение и достичь консенсуса, чтобы россияне могли беспрепятственно пользоваться своими деньгами.