ЦБ намерен в скором времени найти решение по вопросу работы карт Visa и Mastercard

Банк России продолжает активные обсуждения с кредитными организациями по поводу возможных ограничений на использование карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишет «Абзац».
Глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина отметила, что приоритетом является сохранение доступа клиентов к своим средствам.
По словам Бакиной, вопрос все еще находится в стадии обсуждения, и учитываются интересы банков, а также потенциальные неудобства для пользователей. В то же время для карт национальной платежной системы «Мир» уже приняты необходимые решения, согласованные с банками. Однако для международных карт требуется дополнительное обсуждение и проработка шагов.
Регулятор планирует в ближайшее время выработать оптимальное решение и достичь консенсуса, чтобы россияне могли беспрепятственно пользоваться своими деньгами.