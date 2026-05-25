Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

Число сбитых над Рязанской областью дронов не указано. Всего ночью 25 мая над Россией уничтожено 173 украинских БПЛА самолетного типа. Напомним, в Рязанской области действовала беспилотная опасность.