Малков рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Рязанскую область

Всего ночью 25 мая над территорией региона сбиты шесть БПЛА. По словам главы региона, пострадавших и серьёзных повреждений нет. «В Ряжском округе повреждено остекление частного дома. На месте работают оперативные службы», — написал Павел Малков.

Ранее в Минобороны сообщали, что над территорией региона сбиты БПЛА самолетного типа.