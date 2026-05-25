9-летний рязанец прошел в финал шоу «Суперниндзя. Дети»

На отборочной трассе школьнику из Рязани удалось взять только одно светящееся кольцо, но этого результата оказалось достаточно, чтобы пройти в следующий этап. Соперницей Вадима Синицина в полуфинале стала 10-летняя участница, которая не смогла финишировать из-за травмы ноги. Выпуск выйдет 31 мая в 17:00. В финале 32 участникам предстоит покорить полосу препятствий, а в суперфинале лучшим устроят двойной забег. Победители разделят призовой фонд 6 миллионов рублей в трех возрастных категориях (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет). Возрастное ограничение — 12+.

9-летний рязанец Вадим Синицин прошел в финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

«Она упала и подарила мне шанс пройти дальше, поэтому финал буду проходить и за себя, и за Милославу. Правда, я не различаю некоторые цвета, мне будет немного сложнее, чем другим участникам. Но уверен, что справлюсь. Хочу доказать, что даже с дальтонизмом можно пройти эту сложную трассу», — рассказал Вадим Синицин.

Ранее сообщалось, что рязанец выступит в шоу.

