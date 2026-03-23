9-летний рязанец выступит в шоу «Суперниндзя» на СТС

Выпуск с участием 9-летнего Вадима Синицина выйдет 5 апреля в 17:00 на СТС. Отмечается, что Вадим — победитель соревнований по скалолазанию. Несмотря на дальтонизм, мальчик мечтает пройти как минимум в финал и доказать, что ограничения не мешают добиваться целей. В шоу подростки поборются за звание «Суперниндзя» и часть призового фонда — 6 миллионов рублей (его разделит тройка победителей в трёх возрастных категориях: 9-10, 11-12 и 13-14 лет).

«Я не различаю некоторые цвета, например путаю синий и фиолетовый, поэтому на скалолазании могу взяться не за ту зацепку. Мне было обидно, когда я узнал об этом на соревнованиях, потому что это создаёт сложности и в обычной жизни: в школе могу взять не тот карандаш или тетрадь. При этом благодаря дальтонизму у меня хорошая память. Хочу пройти как минимум в финал, чтобы все поняли: даже с дальтонизмом можно достигать новых целей и вершин», — заявил юный рязанец.

Фото: пресс-служба телеканала СТС.