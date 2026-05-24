Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область
Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область. Комментарий губернатор опубликовал в своих соцсетях. Глава региона уточнил, что вечером и ночью над территорией Рязанской области был сбит один БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — заключил Малков.
Всего над регионами России в ночь на 24 мая сбили 33 бесплотника.