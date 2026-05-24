Рязанскую область снова пытались атаковать БПЛА

Средства ПВО сбили беспилотники над Рязанской областью в ночь на 24 мая. Точное количество уничтоженных БПЛА над регионом в ведомстве не уточнили. По данным министерства, с 20:00 23 мая до 7:00 24 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, включая Рязанскую область. Также БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

По данным министерства, с 20:00 23 мая до 7:00 24 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России, включая Рязанскую область. Ночью в регионе также действовал режим беспилотной опасности. Сообщения от РСЧС о сохранении угрозы жителям приходили в 01:06, 03:19 и 05:37.

