В рязанском автобусе № 20 включили печку при +28°С

По словам пассажирки, на улице было +28°, палящее солнце, но в салоне работало отопление. При этом форточки, люки и передняя дверь были открыты — однако это не спасало от духоты. Рязанка обратилась к кондуктору, чтобы отключить отопление в транспорте. «Со слов кондуктора, если печку выключат, то водитель сразу же прекратит поездку и уедет в гараж», — написала рязанка.

Рязанка пожаловалась на работу автобуса № 20 (госномер С 196 ТУ), водитель которого включил печку при+28°С. Комментарий опубликован в соцсетях.

По словам пассажирки, на улице было +28°, палящее солнце, но в салоне работало отопление. При этом форточки, люки и передняя дверь были открыты — однако это не спасало от духоты.

Рязанка обратилась к кондуктору, чтобы отключить отопление в транспорте.

«Со слов кондуктора, если печку выключат, то водитель сразу же прекратит поездку и уедет в гараж», — написала рязанка.

Напомним, рязанцы подняли вопрос о ремонте кондиционеров в автобусах на прямом эфире губернатора Павла Малкова.