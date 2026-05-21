Рязанцы подняли вопрос о ремонте кондиционеров в автобусах на прямом эфире Малкова

«Вижу эти сообщения регулярно. Прошу администрацию провести аудит и наконец ответить людям на этот вопрос. Если кондиционер работает, то надо его включать, если нет — то вывешивать соответствующие объявления и ставить себе жесткие сроки по ремонту», — заявил губернатор.

Рязанцы подняли вопрос о ремонте кондиционеров в автобусах на прямом эфире главы региона Павла Малкова. Это произошло 21 мая.

Напомним, уже в мае рязанцы пожаловались на жару в троллейбусах.