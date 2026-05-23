В детском центре прокомментировали ночное ДТП машины с их крыльцом в Рязани

В результате происшествия никто не пострадал. «Крыльцо получило серьезные повреждения и сейчас находится в аварийном состоянии», — отметили в администрации центра. Работа центра продолжается в штатном режиме. Все занятия, секции и игровые программы проходят по расписанию. Вход организован через пандус слева от поврежденного крыльца. Рязанцев призвали не заходить за установленное ограждение и не приближаться к аварийной конструкции — сохраняется риск обрушения отдельных элементов.

В детском центре «Феникс» прокомментировали ночное ДТП машины с их крыльцом. Пост опубликован в соцсетях учреждения.

