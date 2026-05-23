Машина влетела в здание детского учреждения в центре Рязани

в центре Рязани автомобиль влетел в здание Центра детского творчества «Феникс». На фото видно, что легковой автомобиль въехал в лестничную группу здания. Удар пришелся в одну из колонн, поддерживающих козырек над входом, опора снесена. Здание — бывшее начальное училище при 2-й мужской гимназии — достопримечательность. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации не поступало.