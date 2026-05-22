В Скопине планируют создать большой пешеходный маршрут
В Скопине хотят создать большой пешеходный маршрут. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал во время рабочей поездки в Скопинский округ 21 мая, пишет ИД «Пресса». Частью маршрута станет проект «Гончарная сказка», который завершили в 2025 году. По словам губернатора, власти поэтапно объединяют общественные пространства в единую комфортную среду для жителей и туристов.

В Скопине хотят создать большой пешеходный маршрут. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал во время рабочей поездки в Скопинский округ 21 мая, пишет ИД «Пресса».

Частью маршрута станет проект «Гончарная сказка», который завершили в 2025 году. По словам губернатора, власти поэтапно объединяют общественные пространства в единую комфортную среду для жителей и туристов.

«Стараемся учесть потребности каждого: детей и пенсионеров, любителей спорта и простого отдыха. Важно не просто сделать общественное пространство, но наполнить его жизнью», — отметил Павел Малков.

На территории установили лавочки, макеты утраченных храмов, информационные таблички, спортивную и детскую площадки. Также подрядчики смонтировали камеры видеонаблюдения, высадили деревья и обновили вход на стадион.

Позже губернатору представили проект благоустройства парка «Открывая просторы». Там планируют построить уличный кинотеатр, памп-трек, беговую дорожку, смотровую и детскую площадки. Кроме того, в парке хотят установить освещение и камеры видеонаблюдения, а также высадить деревья и кустарники.

Глава Скопинского округа Михаил Ромодин сообщил, что парк также войдет в будущий пешеходный маршрут города.

«Мы готовим документы для участия во всероссийском конкурсе по благоустройству, что позволит привести в порядок площадь перед Дворцом культуры имени Ленина по проекту „Возвращая культуру“. В этом месте много исторически интересных точек. Например, дом купца Ивана Рыкова. Планируем также сделать удобную навигацию для туристов», — рассказал Михаил Ромодин.