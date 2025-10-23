Павел Малков: «Гончарная сказка» украсила центр Скопина

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в Скопине завершена масштабная реконструкция территории в центре города. Информацию об этом разместили на сайте Правительства региона.

«Любимое место прогулок и отдыха жителей обрело новое дыхание. Теперь это абсолютно новое пространство, в котором соединились история, спорт и семейный отдых. Создали уютные зоны с лавочками и зелеными насаждениями. Установили информационные таблички с летописью территории, сделали художественную подсветку и копии утраченных соборов — связующую нить между эпохами», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что были обновлены зоны активного отдыха: входная группа стадиона, детская и спортивная площадки. Все пространство оформлено в стиле знаменитой скопинской керамики и оснащено современной системой видеонаблюдения.

Проект «Гончарная сказка Скопина» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».