В Рязанской области подростки жесткого убили мужчину за оскорбления матери одного из них

Убийство произошло 23 ноября 2025 года в Ряжске. В квартире одного из жилых домов нашли тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что накануне дома у погибшего находились двое подростков 15 и 17 лет. Между ними произошел конфликт после того, как старший из приятеле оскорбил мать одного из молодых людей. После этого подростки начали избивать мужчину. После чего один из них достал туристический складной нож и нанес мужчине не менее 21 удара в область груди, живота, поясницы. Второй подросток позже продолжил наносить удары мужчине этим же ножом. Подростков задержали и поместили под стражу. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

