Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
41 минуту назад
110
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 580
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 840
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 806
В Рязанской области подростки жесткого убили мужчину за оскорбления матери одного из них
В Рязанской области подростки жесткого убили мужчину за оскорбления матери одного из них. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Убийство произошло 23 ноября 2025 года в Ряжске. В квартире одного из жилых домов нашли тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что накануне дома у погибшего находились двое подростков 15 и 17 лет. Между ними произошел конфликт после того, как старший из приятеле оскорбил мать одного из молодых людей.

После этого подростки начали избивать мужчину. После чего один из них достал туристический складной нож и нанес мужчине не менее 21 удара в область груди, живота, поясницы. Второй подросток позже продолжил наносить удары мужчине этим же ножом.

Подростков задержали и поместили под стражу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.