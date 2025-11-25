Задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве 56-летнего рязанца

Отмечается, что ночью 23 ноября в следком поступила информация, что в квартире одного из жилых домов Ряжска обнаружено тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. У него зафиксированы травмы в области головы и туловища. Задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители 15-ти и 17-ти лет. 25 ноября фигурантов заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

