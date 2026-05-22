В мэрии рассказали о подготовке к купальному сезону в Рязани

С 1 июня в Рязани начнут работать пять городских пляжей: три на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и реке Старица в районе Лысой горы в Солотче. На всех территориях водолазы обследуют зоны купания. Взяты пробы воды. Сейчас на пляжах устанавливают урны, кабины для переодевания, тенты от солнца. Выполнены работы по уборке иловых отложений, оставшихся после разлива на всей территории пляжа на Ореховом озере. Все городские пляжи укомплектуют штатом из спасателей, медработников, уборщиков. Также организуют спасательные посты и медпункты. 27 мая состоится комиссионное обследование и проверка готовности пляжей.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня.