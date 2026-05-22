Мэр Рязани рассказал о помощи жителям пострадавшего от атаки БПЛА дома

Власти встретились с жителями дома № 42 на улице Новоселов. С ними обсудили заключение экспертов по сильно пострадавшим подъездам. «Состояние несущих конструкций 9-го — ограниченно работоспособное, 10-й признан аварийным, итог — оба подъезда будем разбирать. Перед началом работ специалисты выполнят детальное инструментальное обследование, включая обмеры, и на его основе будут разработаны проектные решения», — написал Ясинский. Он добавил, что параллельно прорабатывают механизмы возмещения ущерба пострадавшим жильцам. Рассматривают варианты предоставления аналогичных по метражу квартир или выплат.

Мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о помощи жителям пострадавшего от атаки БПЛА дома. Об этом 22 мая он написал в своих соцсетях.

Он добавил, что параллельно прорабатывают механизмы возмещения ущерба пострадавшим жильцам. Рассматривают варианты предоставления аналогичных по метражу квартир или выплат, эквивалентных их стоимости.

«Пока вопрос с возмещением решается, обеспечиваем расселение всех нуждающихся в пунктах временного размещения. Там есть питание, бытовое обслуживание и помощь специалистов. Поможем в максимально короткий срок восстановить людям документы. Также гарантируем сохранность оставшегося в квартирах имущества», — сказал мэр.

Он уточнил, что жители 9-го подъезда смогут забрать вещи в сопровождении спасателей. Из 10-го подъезда имущество вынесут специалисты самостоятельно — при условии, что доступ в помещения будет возможен.

Ясинский также заявил, что на встрече попросили людей составить и передать в штаб поквартирные списки необходимых вещей.

Ранее стало известно, что пострадавший от атаки БПЛА дом в Рязани проверили на безопасность.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».