«Вести-Рязань»: в регионе маркируются книги с упоминанием грибов, зелья и пыльцы
В Рязанской области маркируются книги, в которых упоминаются запрещенные слова, в том числе грибы, зелье, волшебная пыльца и маковое поле. Соответствующую информацию озвучили в эфире ГТРК «Ока». В сюжете уточнили, что еженедельно в библиотеках и книжных магазинах проверяют изменения в списках запрещенной литературы. В подобный перечень могут войти и детские произведения. Если в книжке упоминаются наркотики, то она входит в число запрещенных. При этом не имеет значения, в каком контексте применяется слово: позитивном или негативном.

В сюжете уточнили, что еженедельно в библиотеках и книжных магазинах проверяют изменения в списках запрещенной литературы. В подобный перечень могут войти и детские произведения. Если в книжке упоминаются наркотики, то она входит в число запрещенных. При этом не имеет значения, в каком контексте применяется слово: позитивном или негативном.

Как объяснили в эфире, родители неоднозначно относятся к нововведениям, ведь под запрет попадают произведения с упоминаем грибов, зелья, волшебной пыльцы и макового поля.

«Я считаю, что в любом вопросе нужно подходить, исходя из критерия разумности, поэтому надо смотреть сюжет, о чем книга. Если это необходимо по сюжету, но не превышает нормы закона, я думаю, должно остаться в книге», — рассказала одна из родительниц Маргарита Попкова.

Однако иногда проводятся повторные проверки по инициативе автора или издателя, после которых книгу могут убрать из перечня запрещенных.

«Помимо художественной литературы книги по различным отраслям знаний тоже попали в этот список. И по медицине, и по ветеринарии. Даже информация о грибах, как они растут, и научно-популярная литература», — рассказала главный хранитель фондов Рязанской областной библиотеки имени Горького Ирина Антипова.

Ранее стало известно, что из библиотек Рязанской области списали более 50 книг экстремистского содержания. В учреждениях хранятся произведения иноагентов, но такие книги перемещают в подсобные фонды, которые закрыты для читателей. Литература, в которой упоминаются наркотики и психотропные вещества, маркируется и имеет возрастной ценз 18+. Но такие книги читателям выдаются.

Фото: ГТРК «Ока».