В Рязанской области из библиотек списали 50 книг экстремистского содержания

Во всех библиотеках проводится работа с деструктивным контентом. Особую маркировку получают книги авторов-иноагентов, экстремистские издания и литература с упоминанием наркотиков. «Экстремистская литература списывается согласно Федеральному закону „О противодействии экстремистской деятельности“. С момента действия закона в библиотеках списано более 50 экземпляров», — отметили в минкультуры. Книги иноагентов перемещают в закрытые подсобные фонды, доступ к которым ограничен. В рязанских библиотеках выявили восемь тысяч таких документов, что составляет 0,01% от общего фонда. Литература с упоминанием наркотиков маркируется и имеет возрастной ценз 18+, но доступна для выдачи совершеннолетним.

Министерство культуры Рязанской области рассказало, как в регионе работают с запрещенной литературой. Информацию РЗН. Инфо предоставили в ведомстве.

В минкультуры отметили, что во всех библиотеках региона проводится работа с деструктивным контентом. Особую маркировку получают книги авторов-иноагентов, литература экстремистского содержания и издания с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ.

«Литература экстремистского содержания списывается и изымается из фондов библиотек согласно Федеральному закону „О противодействии экстремистской деятельности“. С момента действия закона в библиотеках списано более 50 экземпляров документов», — рассказали в министерстве.

В библиотеках хранятся произведения иноагентов, но такие книги перемещают в подсобные фонды, которые закрыты для читателей. Уточняется, что «эта литература временно не выдается». В рязанских библиотеках обнаружили восемь тысяч таких документов, что составляет 0,01% от объема совокупного фонда.

Литература, в которой упоминаются наркотики и психотропные вещества, маркируется и имеет возрастной ценз 18+. Но такие книги читателям выдаются. В Рязанской областной библиотеки имени Горького зафиксировали 1445 подобных изданий.

В министерстве культуры региона объяснили, что книги, которые содержат пометку «18+", отсутствуют в открытом доступе и выдаются только совершеннолетним читателям.

«Сотрудник библиотеки видит возрастную категорию читателя в читательском билете, где указана дата рождения при записи в библиотеку», — уточнили в минкультуры.

Ранее стало известно, что книги Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Антона Чехова начали маркировать. На электронных сервисах появились предупреждения о наркотиках в произведениях русской классики.