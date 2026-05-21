Табло АЗС в Рязани показывает нули — на заправках пропал бензин

Напомним, в соцсетях местные жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-95 на заправках. Одна из автомобилисток рассказала, что на АЗС на улице Кудрявцева продают только АИ-100, а на Спортивной 95-го вообще нет. Заправщик якобы сослался на «мораторий».

Табло АЗС в Рязани показывает нули — на заправках пропал 95-й бензин и остался только дорогой 100-й. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

В региональном Минэкономразвития заверили: дефицита топлива в области нет, а локальные перебои на отдельных независимых АЗС возможны из-за внеплановых ремонтов на заводах-поставщиках.