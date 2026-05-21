Стало известно, сколько детей выпали из окон в Рязанской области в 2026 году

За первые месяцы 2026 года зафиксировали три случая выпадения из окон несовершеннолетних. Детей госпитализировали. Погибших среди них нет. В 2025 году в регионе 13 детей выпали из окон. Они пострадали. Несовершеннолетних направили в медучреждения. «Каждое лето фиксируются случаи выпадения малолетних детей из окон. Основная причина — оставленное без присмотра открытое окно и надежда на москитную сетку, которая не выдерживает веса ребенка», — отметили в прокуратуре Рязанской области.

Стало известно, сколько детей выпали из окон в Рязанской области с начала 2026 года. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова призвала родителей быть внимательными, запретить детям играть на подоконниках и установить на окна специальные блокирующие устройства.

В 2023 году в Рязанской области погибли два ребенка при выпадении из многоэтажек.