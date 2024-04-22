Анжелика Евдокимова прокомментировала состояние девочки, которая выпала из окна

Жизни ребенка ничего не угрожает.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала состояние девочки, которая выпала из окна. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

По словам Евдокимовой, жизни ребенка ничего не угрожает.

«Уважаемые родители! Будьте предельно внимательны, если дома маленькие дети. Не оставляйте их без присмотра! В большинстве случаев причиной падения становятся москитные сетки, на которые опираются дети. Запретите детям играть на подоконниках! Уберите от окон мебель, по которой дети легко могут взобраться на подоконник! Окна должны быть оборудованы специальными блокирующими устройствами. Выполнение этих простых рекомендаций может спасти жизнь! Берегите детей!», — призвала уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Рязани пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Следственный комитет начал проверку.