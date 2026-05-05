Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Рязанцы пожаловались на жару в троллейбусах
Жители Рязани вновь пожаловались на духоту в общественном транспорте. Сообщение о проблеме появилось в социальных сетях.

«Скажите, почему в такую жару в троллейбусах опять не включают кондиционеры?» — спросила комментатор.

Судя по фото, на табло внутри троллейбуса № 16а в салоне было 33 градуса жары.

Напомним, 6 мая в Рязани ожидается до +27°С.

Отметим, что летом 2025 года губернатор Павел Малков отчитывал директора УРТ из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте Рязани.

Каждое лето пассажиры традиционно жалуются на жару. В некоторых случаях им становится плохо из-за духоты.

При этом мэрия призывала горожан жаловаться на неработающие кондиционеры в рязанском транспорте.

Ранее корреспондент РЗН. инфо проверял работу систем охлаждения в автобусах и троллейбусах города. Выяснилось, что даже при включенных кондиционерах желаемой прохлады пассажиры часто не чувствуют.