Рязанцы пожаловались на жару в троллейбусах

«Скажите, почему в такую жару в троллейбусах опять не включают кондиционеры?» — спросила комментатор. Судя по фото, на табло внутри троллейбуса № 16а в салоне было 33 градуса жары. Напомним, 6 мая в Рязани ожидается до +27°С.

Жители Рязани вновь пожаловались на духоту в общественном транспорте. Сообщение о проблеме появилось в социальных сетях.

Отметим, что летом 2025 года губернатор Павел Малков отчитывал директора УРТ из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте Рязани.

Каждое лето пассажиры традиционно жалуются на жару. В некоторых случаях им становится плохо из-за духоты.

При этом мэрия призывала горожан жаловаться на неработающие кондиционеры в рязанском транспорте.

Ранее корреспондент РЗН. инфо проверял работу систем охлаждения в автобусах и троллейбусах города. Выяснилось, что даже при включенных кондиционерах желаемой прохлады пассажиры часто не чувствуют.