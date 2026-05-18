Заседание рязанского правительства начали с минуты молчания в память о погибших 15 мая

Заседание правительства Рязанской области начали с минуты молчания в память о погибших 15 мая во время террористической атаки БПЛА. Заседание провели 18 мая.

«Со стороны киевского режима продолжаются варварские террористические атаки. Погибли четыре человека, в том числе семилетняя девочка», — сказал губернатор Павел Малков.

Мэр Борис Ясинский отметил, что на сегодняшний день проведен визуальный осмотр поврежденных домов.

«[На улице] Новоселов, дом № 42, потребуется разбор подъезда 10 и частичный разбор подъезда 9. На Касимовском шоссе завалы разобрали. Электричество есть на всех этажах, кроме 15-го. Ждем заключение эксперта, предварительный срок ожидания заключения — среда — тогда будут прогнозы по срокам восстановления домов», — отметил мэр.

Глава региона поручил оперативно организовать помощь, в том числе материальную, пострадавшим и семьям погибших рязанцев.

Напомним, ночью 15 мая Рязань атаковали сотник дронов. Погибли четыре человека, 28 пострадали.