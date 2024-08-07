В Рязанской области установили порядок регистрации домашних животных

Наличие чипа — обязательное условие для регистрации собак.

Главное управление ветеринарии Рязанской области установило порядок регистрации домашних животных в регионе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей».

Регистрация собак — обязательная, а других домашних животных — добровольная. Наличие чипа — обязательное условие для регистрации собак.

Для постановки на учет владелец питомца должен подать заявление через МФЦ или учреждения ветеринарии.

В заявлении нужно вписать адрес ветеринарии, по которому рязанец хочет зарегистрировать питомца, дату и время подачи, информацию о себе (ФИО, паспортные данные, место жительства, номер телефона и электронной почты), сведения о домашнем животном (вид, дату или год рождения, пол, кличку, породу, окрас, адрес проживания).

После регистрации питомца владельцу в течение трех дней выдадут выписку из реестра лично или отправят по указанному в заявлении адресу электронной почты.

Как отмечается в документах, в случае смерти животного владельцу необходимо в течение 14 дней обратиться в учреждение ветеринарии и предоставить данные об утилизации трупа. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, в Рязанской области разработали порядок ведения реестра домашних животных.