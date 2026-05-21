Малков объяснил, почему сирены не звучат при атаках беспилотников на Рязань

Губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил почему в регионе не включают сирены при налетах дронов. Это произошло в ходе его прямого эфира.
Глава области пояснил, что сирены задействуют в двух случаях — при ракетных ударах и при масштабных техногенных ЧС, когда известна конкретная точка, которой угрожает удар. В случае с беспилотниками ситуация иная, потому что их маршрут часто невозможно спрогнозировать заранее.
По словам губернатора, сейчас специалисты в режиме реального времени отслеживают запуски, анализируют обстановку и при необходимости объявляют режим угрозы атаки БПЛА.
«Если реагировать сиреной на каждый зафиксированный запуск беспилотника, то в нынешних условиях сигнал пришлось бы включать почти ежедневно», — отметил Малков
Глава региона также напомнил о базовых правилах безопасности. Он призвал рязанцев не подходить к окнам, пытаться заснять пролет дрона или работу систем ПВО.
Ранее власти сообщили, что все решения о применении систем оповещения принимаются исходя из оперативной обстановки и требований безопасности.