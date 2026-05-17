Власти объяснили, почему в Рязани не звучат сирены во время атак БПЛА. Соответствующее сообщение минцифры региона опубликовано в соцсетях в ответ на вопрос жителей.
Рязанцы поинтересовались, почему в областном центре не звучали сирены при массированной атаке БПЛА 15 мая. Как пояснили в ведомстве, все решения о применении систем оповещения принимаются исходя из оперативной обстановки и требований безопасности.
«Сирены в первую очередь используются в ситуациях, когда требуется немедленное массовое оповещение и массовое укрытие людей. Например, при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС», — сказано в сообщении.
Уточняется, что при угрозе БПЛА применяются другие каналы информирования: официальные сообщения, push-уведомления и СМС-рассылка с рекомендациями по безопасности.
В министерстве напомнили, что в случае атак беспилотников жителям рекомендуется оставаться в помещении и отойти от окон.
«Также применялись локальные системы оповещения и локальные сирены в районах работы оперативных подразделений», — заключили в ведомстве.
