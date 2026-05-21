Из-за 30-градусной жары купальный сезон в Рязанской области начался досрочно

Местные жители, уставшие от аномального зноя, массово потянулись к водоемам региона, несмотря на то, что официально пляжи откроются только 1 июня. По данным регионального Гидрометцентра (Центральное УГМС), 21 мая в области ожидается переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до +33°C.