24 пожарных тушили огонь, охвативший сараи в Рязанской области

24 пожарных тушили огонь, охвативший сараи в Касимове. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 00:46. Сотрудники МЧС прибыли на место в 00:53, локализовали пожар в 03:00. Ликвидация открытого горения произошла в 07:00. В тушении участвовали 24 человека личного состава и девять единиц техники. В МЧС сообщили, что для тушения огня привлекали инженерную технику.

Напомним, по словам очевидцев, ночью загорелись сараи в микрорайоне Чижова в Касимове. Было опубликовано видео с места возгорания.