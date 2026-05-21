Ночью в Рязанской области случился крупный пожар

По словам очевидцев, ночью загорелись сараи в микрорайоне Чижова в Касимове. На кадрах видно пламя и столб дыма. На месте заметили пожарных. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.