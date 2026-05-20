В Рязани завершился второй Международный фортепианный конкурс русской музыки

Конкурс проходил с 11 по 20 мая. В нем участвовали более 50 молодых пианистов из разных стран, которые исполнили произведения русских классиков. Выпускник Кораблинской музыкальной школы Роман Соснин награжден дипломом второй степени. «Предложил Роману выступить с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром в новом концертном сезоне областной филармонии. Спасибо участникам, жюри и организаторам конкурса. Будем и дальше поддерживать этот проект вместе с Президентским фондом культурных инициатив, Россотрудничеством и Российской академией музыки имени Гнесиных», — написал Павел Малков.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на сцене областной филармонии в день закрытия международного конкурса состоялся гала-концерт лауреатов, а также выступление народного артиста России Николая Луганского.

Напомним, конкурс проводится среди пианистов из России и зарубежных стран. Он организован, чтобы поддержать молодых пианистов, приобщить общественность к русской музыке и популяризировать малоизвестные фортепианные произведения.

По итогам конкурса лауреатам присуждаются премии.

Фото: канал Павла Малкова на платформе «Макс».