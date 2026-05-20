В Дягилеве стартовали работы по замене участка канализационного коллектора

Отмечается, что провал на пересечении улиц Коняева и Центральной устранен. «По техническим причинам приступить к работам здесь было возможно только после выполнения части работ по ремонту на участке коллектора по улице Московское шоссе. (Коллекторы связаны между собой в единую сеть). Теперь дальнейшее восстановление коллекторов в Дягилево и на Московском шоссе будет вестись параллельно», — говорится в сообщении. Уточняется, что после завершения работу системы водоотведения в поселке восстановят.

Ранее стало известно, что в Дягилеве произошел прорыв воды на улице Коняева. В результате инцидента образовался значительный поток, смешанный с грунтом, что привело к появлению грязевой массы на дорожном покрытии и прилегающей территории.